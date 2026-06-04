"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $200,95 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Основным драйвером роста для промышленного сектора, по мнению эксперта, является тренд на реиндустриализацию, подразумевающий перенос производственных цепочек обратно в страну. Эта стратегия вызвана сразу несколькими факторами: ростом геополитической напряженности, нарушениями в глобальных цепочках поставок, активной государственной поддержкой, а также стремлением к технологической независимости от Китая.

"Одним из ключевых драйверов роста промышленности США становится ускоренное внедрение систем промышленной автоматизации, - отмечает Гудым. - По оценкам Horizon Grand View, объем американского рынка промышленной автоматизации и систем управления вырастет с $51,8 млрд в 2025 г. до почти $114 млрд к 2033 году, что соответствует среднегодовым темпам роста (CAGR) около 10,4%. Росту способствуют дефицит квалифицированной рабочей силы, необходимость повышения производительности и масштабные инвестиции в новые производственные мощности".

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. ETF покрывает такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, машиностроение, авиаперевозки и логистика, строительная инженерия, производство электрооборудования.

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