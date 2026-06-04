"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям РусАла

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям МКПАО "Русал" с целевой ценой 43,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 14% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Егора Вершинина.

Для держателей акций на Гонконгской бирже (0486.HK) целевая цена составляет HKD 4,31 (+16%), рекомендация - "покупать".

"Компания остается в фазе повышенного циклического давления: EBITDA удерживается на пониженных уровнях, долговая нагрузка достигла критических значений, а ближайшие катализаторы переоценки ограничены, - пишет эксперт. - В базовом сценарии на 2026 год ожидается чистая прибыль $575 млн, отрицательный свободный денежный поток порядка $1,3 млрд и рост показателя "Чистый долг / EBITDA" с 7,6х до ~8,9x".

По оценке аналитика, процентная нагрузка сопоставима с операционной прибылью, FCF остается отрицательным на фоне высоких капитальных затрат, а структура долга поддерживает повышенные риски рефинансирования в условиях сохраняющихся высоких ставок.

Ключевыми рисками для "РусАла" Вершинин видит высокую долговую нагрузку, рост тарифов на электроэнергию, зафиксированных в контрактах до 2034 года, санкционное давление, ограничивающее доступ к западным рынкам и сырью, зависимость от юаневого долга при возможной девальвации юаня, а также структурный дефицит глинозема.

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