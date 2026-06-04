"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Акрона с целью 21039,74 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ОАО "Акрон" с целью 21039,74 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 17%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент остается одним из крупнейших мировых производителей удобрений с долей рынка около 6% и экспортной ориентацией бизнеса, констатируют эксперты.

Компания выигрывает от устойчивого мирового спроса на продукцию АПК, а долгосрочные риски дефицита продовольствия продолжают поддерживать цены на удобрения.

"По нашим оценкам, среднегодовой рост EBITDA в 2025-2032 гг. может составить 16-19%", - указывают в инвесткомпании.

Дополнительным драйвером развития выступает реализация проекта Талицкого ГОКа, который позволит нарастить производство и укрепить сырьевую базу "Акрона".

"При этом акции эмитента сохраняют один из самых низких риск-дисконтов в нашем покрытии - 20%, что отражает устойчивость бизнеса даже в условиях повышенной волатильности рынков", - пишут аналитики "АКБФ".

Среди рисков они отмечают экспортные квоты, давление регуляторов на внутренние цены, рост затрат и высокая инвестиционная программа. Однако при улучшении геополитического фона бумаги "Акрона" могут получить дополнительный импульс за счет снижения риск-дисконта и сохранения благоприятной конъюнктуры мирового рынка удобрений, указывают в "АКБФ".

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