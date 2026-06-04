"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Яндекса до 6856 руб

"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Яндекса" с 5727 руб. до 6856 руб. за бумагу, сохранив рекомендацию на уровне" покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Несмотря на общее охлаждение экономики, "Яндекс" в прошлом году продемонстрировал высокий рост основных финансовых показателей, - отмечает эксперт. - Выручка увеличилась на 32% г/г, EBITDA на 49%, а свободный денежный поток почти удвоился. Такие результаты еще раз подтвердили высокую эффективность бизнес-модели компании, ее адаптивность и устойчивость к изменению внешних условий. Мы ожидаем, что в 2026 году группа продолжит демонстрировать сильные результаты с ростом выручки 21% г/г и улучшением рентабельности EBITDA".

Постепенный выход из текущего экономического цикла, на взгляд аналитика, должен поддержать результаты "Яндекса" ближе к концу этого года и в следующем году. Михайлин ожидает, что в долгосрочной перспективе зрелые бизнесы, вроде такси и поиска, обеспечат компании высокий денежный поток.

Одновременно с этим перспективные направления, включая ИИ, финтех, сервисы для бизнеса и автономные технологии, будут создавать дополнительную стоимость и станут новым двигателем роста.

"Мы считаем, что уже к 2030 году эти сегменты будут формировать не менее четверти всех доходов группы, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - "Яндекс" сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026г на уровне 4,9х, что на 4% ниже медианного значения технологического сектора. На наш взгляд, такая оценка не отражает результаты компании и ее перспективы".

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