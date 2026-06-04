.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс пары рубль/юань способен вернуться в четверг к 10,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июня 2026 года 11:15
Курс пары рубль/юань способен вернуться в четверг к 10,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург
Курс пары рубль/юань еще способен вернуться в четверг к 10,85 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Минфин сообщил в среду, что в июне ожидается получение дополнительных нефтегазовых доходов в размере 220,2 млрд руб. В результате с поправкой на нерегулярные продажи ЦБ (4,6 млрд руб./сутки) чистые покупки с пятницы возрастут с 1,2 до 5,3 млрд руб./сутки. Теперь Минфин будет абсорбировать больший объем выросшей валютной выручки экспортеров, но в целом текущие объемы покупок не должны оказать ярко выраженного устойчивого давления на рубль", - отмечают эксперты. Тем не менее, на их взгляд, в дальнейшем у российской валюты есть потенциал к ослаблению, чему будет способствовать переход на существенно более низкие полугодовые нерегулярные продажи валюты ЦБ РФ (с 1 июля). С учетом того, что покупки в более высоком объеме начнутся лишь в пятницу, в четверг курс еще способен вернуться ближе к 10,85 руб./юань в рамках коррекции, полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
04 июня 2026 года 17:30
Текущая ситуация в целом оставляет значительный потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на предстоящем в июне 2026 года заседании, считают эксперты Райффайзенбанка. Эксперты отмечают. что в структуре инфляции обращает на себя внимание рассинхронизация сезонной... читать дальше
.04 июня 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 15351 рубля за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Совет директоров эмитента рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 235... читать дальше
.04 июня 2026 года 16:25
Прогноз среднего курса валютной пары доллар/рубль в текущем году понижен с 85 до 81 руб./$1, а в конце 2026 года ожидается на уровне 83 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и старшего аналитика Александра Афонина. Рубль в мае... читать дальше
.04 июня 2026 года 16:04
ИСПРАВЛЕНО: Решение Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций позитивно для долгосрочных инвесторов - Альфа-банк
Решение СД Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций на сумму до 5 млрд руб. позитивно для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев. Совет директоров Группы "Ренессанс страхование" дал рекомендацию отказаться от выплаты финальных... читать дальше
.04 июня 2026 года 15:51
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Ключевые риски для эмитента связаны с высокой зависимостью от... читать дальше
.04 июня 2026 года 15:21
Тактика Банка России по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) останется осторожной, ускорение шага снижения ключевой ставки в июне 2026 года не ожидается, напротив, не исключено замедление, при этом базовым прогнозом пока остается ее снижение до 14% годовых, говорится в материале аналитика... читать дальше
.04 июня 2026 года 14:51
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $200,95 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Основным драйвером роста для промышленного сектора, по... читать дальше
.04 июня 2026 года 14:18
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям МКПАО "Русал" с целевой ценой 43,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 14% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Егора Вершинина. Для держателей акций на Гонконгской бирже (0486.HK) целевая цена составляет HKD 4,31 (+16%),... читать дальше
.04 июня 2026 года 13:48
Решение "Ренессанс страхования" не выплачивать дивиденды за 2025г позитивно для среднесрочных инвесторов - Альфа-банк
Решение СД Группы "Ренессанс страхование" не выплачивать дивиденды за 2025г позитивно для среднесрочных инвесторов, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев. Совет директоров Группы "Ренессанс страхование" дал рекомендацию отказаться от выплаты финальных дивидендов по итогам... читать дальше
.04 июня 2026 года 12:47
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ОАО "Акрон" с целью 21039,74 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 17%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент остается одним из крупнейших мировых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.