Курс рубля в июне может сдвинуться к 73-75 руб./$1 - "БКС МИ"

Курс рубля в июне может сдвинуться к 73-75 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

Объявленный Минфином объем покупок валюты (на 208,2 млрд руб. против 110,3 млрд руб. в мае) оказался несколько меньше ожидаемых консенсусом. Оценки были ближе к 250 млрд руб., указывают эксперты.

"При прочих равных 100 млрд руб. дополнительных покупок дают ослабление курса на 3 руб. Учитывая, что в конце мая курс находился на уровне 70-72 руб./$1, увеличенный объем покупок Минфина может сдвинуть курс в июне в диапазон 73-75 руб./$1", - прогнозируют они.

В июле с рынка уйдет предложение валюты в размере 4,6 млрд руб. в день на фоне обнуления операций зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ), напоминают стратеги БКС. В конце июля будут повышенные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД): у нефтяников наступает срок крупного квартального платежа, и, вероятнее всего, они будут конвертировать валюту в рубли, чтобы заплатить налог. Волатильность курса в июле будет повышенной.

"Курс рубля во II полугодии будет зависеть от цен на нефть. Если цены сохранятся на текущем уровне, то у рубля есть хороший шанс закончить год около 80 руб./$1", - полагают аналитики.

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