Факторов для выхода рынка ОФЗ из консолидации по-прежнему нет - ПСБ

Приближение заседания ЦБ РФ по ключевой ставке поддерживает рынок рублевых гособлигаций, однако факторов для его выхода из консолидации по-прежнему нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI пока удерживается на уровне выше 119 пунктов - постепенно сказывается фактор приближения заседания Банка России 19 июня 2026 года, отмечает эксперт: ожидания продолжения цикла снижения ключевой сохраняются.

Вместе с тем, обращает внимание он, данные по недельной инфляции оказались не слишком позитивные, а объем размещения ОФЗ оказался минимальным с начала года (43 млрд руб.).

"Отметим, что сильных триггеров для рынка облигаций, способных вывести индекс RGBI из продолжительной консолидации, по-прежнему нет - уже после июньского заседания растет вероятность паузы или перехода на более скромный шаг (25 б.п.) со стороны ЦБ, - пишет Грицкевич в обзоре. - В этом ключе рекомендуем сохранять повышенную диверсификацию портфеля - помимо длинных ОФЗ и среднесрочных корпоративных выпусков с фиксированной ставкой целесообразно поддерживать в портфеле существенную долю флоатеров (также с высоким уровнем кредитного рейтинга - "ААА"/"АА")".

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