"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Росимущество объявило повторные торги по продаже группы, отмечают эксперты.

Итоги аукциона будут подведены 10 июня. Стартовая цена та же, что и на первом аукционе - 162,02 млрд руб.

Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб).

Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

"Поскольку неопределенность вокруг компании сохраняется, мы считаем, что ее приватизация может снять часть негатива, связанного с корпоративными событиями. Но не менее важно и дальнейшее развитие при новом собственнике, - пишут эксперты. - Подтверждаем "нейтральный" взгляд на акции ЮГК. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится на уровне 3,1х против исторических 6,2х. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев, целевой Р/Е будет на уровне 3,5х. При минимальной ставке аукциона (дисконт 50%) спотовый Р/Е такой сделки составил бы 2,5х, что в 2,5 раза ниже исторических уровней. Несмотря на дешевизну мультипликаторов, уровень риска при расчете стоимости акционерного капитала нивелирует дисконт по мультипликаторам".

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