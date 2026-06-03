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03 июня 2026 года 15:58
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 124,81 руб
Аналитическая компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ВТБ со 133,31 до 124,81 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале экспертов. Акции ВТБ с начала мая снизились в цене на 15% при падении индекса Мосбиржи на 1%, констатируют в компании. Банк представил детали альянса с Wildberries-Russ: доступ к базе RWB в 80 млн активных клиентов должен ускорить рост розничного бизнеса, повысить маржу, увеличить объем дешевых пассивов и расширить кредитный потенциал. Для финансирования партнерства эмитент планирует допэмиссию по цене 87 руб. за акцию. "С учетом ожидаемого эффекта от сделки, но принимая во внимание размывание капитала, справедливая стоимость снижена со 133,31 руб. до 124,81 руб. Оценка по-прежнему предполагает около 60% потенциала роста и сохраняет рекомендацию "покупать", - пишут эксперты. - Она также учитывает высокий для бумаг в нашем покрытии дисконт в размере 45%, отражающий риски вложений". Также аналитики "АКБФ" допускают повышение оценки инвестиционной привлекательности ВТБ в конце 2026-начале 2027 года по мере роста значимости прогнозов на 2027-2033 годы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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