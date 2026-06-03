"Финам" рекомендует "держать" акции Global X China Semiconductor ETF с прогнозной ценой HKD89,5

"Финам" рекомендует "держать" акции Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне 89,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,6%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Китайский полупроводниковый сектор сохраняет устойчивость на фоне повышенного спроса на отечественные ИИ-чипы и масштабной государственной поддержки отрасли, отмечает эксперт.

При этом недавнее ужесточение экспортного контроля США ограничивает доступ китайских компаний к оборудованию, материалам и технологиям для выпуска передовых чипов, что усиливает давление на отрасль.

Вместе с тем, указывает Абрамов, значительная часть компаний из состава Global X China Semiconductor ETF приблизилась к справедливым оценкам либо уже превысила их, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Поэтому бумаги фонда могут оказаться интересными для покупки лишь в случае существенной коррекции, говорится в обзоре аналитика "Финама".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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