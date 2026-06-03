Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 260,81 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и предполагаемой доходностью 123%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Газпром" остается крупнейшим владельцем запасов природного газа в мире и продолжает активно развивать экспортные проекты на восточном направлении, - отмечают аналитики. - Компания уже достигла проектной мощности поставок по "Силе Сибири", а дальнейший рост может обеспечить реализация проектов "Сила Сибири - 2", "Союз Восток" и расширение сотрудничества с Ираном, Турцией и Китаем".

Несмотря на отказ от дивидендов за 2025 год, долгосрочный инвестиционный кейс компании остается связанным с ростом экспорта газа и благоприятными прогнозами по сырьевому рынку. По оценкам экспертов "АКБФ", среднегодовой рост экспортных поставок в 2025-2032 гг. может составить около 10%, а ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики способствует улучшению оценки стоимости долга компании.

Ключевыми рисками, на взгляд стратегов, остаются санкционные ограничения, масштабная инвестиционная программа и неопределенность с дивидендными выплатами. Вместе с тем сохранение высоких цен на газ, развитие новых экспортных маршрутов и возможное снижение риск-дисконта создают потенциал для переоценки бумаг в средне- и долгосрочной перспективе.

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