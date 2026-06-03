Рубль может оставаться относительно крепким в ближайшие месяцы - "Астра Управление активами"

Рубль может оставаться относительно крепким в ближайшие месяцы, полагает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в июне ожидается на уровне 220 млрд руб., поэтому в рамках регулярных операций по бюджетному правилу (БП) на покупку юаней с 5 июня по 6 июля будет направлено 208 млрд руб. или 9,9 млрд руб./день. С учетом "зеркалируемых" продаж валюты под инвестиции из ФНБ (4,6 млрд руб./день) суммарные покупки вырастут с 1,2 до 5,3 млрд руб./день, отмечается в комментарии.

"Любимая тема спекулянтов валютой - регулярные покупки валюты Минфином и влияние на курс рубля - вновь разрешилась не совсем так, как хотелось, ведь были даже прогнозы роста курса до 76-78 руб./$1 уже к пятнице, - пишет эксперт. - Пятница еще не наступила, но, полагаем, этих уровней мы не увидим. Сами по себе операции Минфина рублю (обычно и сейчас) не угрожали и не угрожают".

Ближневосточный конфликт улучшил положение не только нефтегазовых компаний, а риски финансовых санкций и высокие ставки в рублях вынуждают экспортеров продавать весь излишек валюты. Экономика продолжает тормозить, спрос на импорт и отток капитала остаются низкими. Все это, по оценкам Полевого, в ближайшие месяцы может удерживать рубль относительно крепким.

"Тренды в рубле по-прежнему определяются растущим экспортом и низким спросом на валюту со стороны импорта, компаний и населения в условиях высоких номинальных и, что более важно, реальных ставок, тормозящей экономики, санкций и "защитных" мер правительства во внешней торговле/импортозамещения, - указывает аналитик. - Устойчивое ослабление рубля станет возможным, если баланс этих потоков значимо изменится. В обозримом времени предпосылок для этого не видим, поэтому в ближайшие месяцы рубль может оставаться относительно крепким: не исключаем, что сначала мы увидим 70 руб./$1, и лишь с конца лета-осени возможно умеренное движение до 75-80 руб./$1 к концу года".

Более значимое ослабление, по мнению Полевого, возможно лишь в 2027 на фоне вероятного снижения экспортных доходов, восстановления спроса на валюту по импорту и финансовым потокам (по мере оживления экономики и снижения ключевой ставки) и ожидаемого снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $50/барр.

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