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03 июня 2026 года 12:46
Боковик в 2600-2700п по индексу Мосбиржи пока остается ключевым - "БКС МИ"
Боковик в диапазоне 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи остается ключевым в отсутствие сильных катализаторов для направленного движения, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. 3 июня стартует ПМЭФ-2026, и участники рынка могут получить дополнительные сигналы для дальнейших действий, отмечает эксперт. Вечером в среду, после закрытия основной торговой сессии рынка акций РФ, по традиции выйдет блок данных по недельной инфляции, которая также может повлиять на рыночные настроения, обращает внимание Голдина. Однако основным фокусом, помимо геополитических новостей, станет заседание ЦБ РФ и его решение по ключевой ставке, которое состоится 19 июня 2026 года, указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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