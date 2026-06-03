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03 июня 2026 года 12:23
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент объявил о приобретении компании ООО "РФБ-Ритейл", которая владеет сетью гипермаркетов "О''КЕЙ", в рамках сделки без денежной составляющей, включающей консолидацию долга (более 40 млрд руб., по оценкам аналитиков "Эйлер"). В рамках приобретения "Лента" получит 75 гипермаркетов сети и четыре распределительных центра (магазины расположены в шести федеральных округах России) с выручкой 142 млрд руб. по итогам 2025 года, что увеличивает размер бизнеса "Ленты" на 13%, указывают в аналитической компании. По итогам консолидации руководство эмитента планирует сохранить рентабельность по EBITDA группы выше 7% и соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1х. "Учитывая эти планы, мы оцениваем мультипликатор покупки в 5х EV/EBITDA против 2,5х у самой "Ленты". Однако такая оценка соответствует нижней границе рынка M&A-сделок, ниже которой покупка, на наш взгляд, была бы маловероятна. Премия к оценке "Ленты" может быть компенсирована синергическим эффектом от роста формата гипермаркетов (почти 40% рынка) и операционным разворотом точек "О''КЕЙ", - пишут аналитики в материале. - Акции "Ленты" упали в цене на 25% относительно пиков 2026 года, и их восстановление напрямую зависит от эффективности интеграции новых магазинов. Наш прогноз прибыли в 2026-2030 гг. остается без изменений, а прогнозная цена в 3300 руб./акцию предполагает сохранение рекомендации "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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