"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 3300 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов.

Эмитент объявил о приобретении компании ООО "РФБ-Ритейл", которая владеет сетью гипермаркетов "О''КЕЙ", в рамках сделки без денежной составляющей, включающей консолидацию долга (более 40 млрд руб., по оценкам аналитиков "Эйлер").

В рамках приобретения "Лента" получит 75 гипермаркетов сети и четыре распределительных центра (магазины расположены в шести федеральных округах России) с выручкой 142 млрд руб. по итогам 2025 года, что увеличивает размер бизнеса "Ленты" на 13%, указывают в аналитической компании.

По итогам консолидации руководство эмитента планирует сохранить рентабельность по EBITDA группы выше 7% и соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1х.

"Учитывая эти планы, мы оцениваем мультипликатор покупки в 5х EV/EBITDA против 2,5х у самой "Ленты". Однако такая оценка соответствует нижней границе рынка M&A-сделок, ниже которой покупка, на наш взгляд, была бы маловероятна. Премия к оценке "Ленты" может быть компенсирована синергическим эффектом от роста формата гипермаркетов (почти 40% рынка) и операционным разворотом точек "О''КЕЙ", - пишут аналитики в материале. - Акции "Ленты" упали в цене на 25% относительно пиков 2026 года, и их восстановление напрямую зависит от эффективности интеграции новых магазинов. Наш прогноз прибыли в 2026-2030 гг. остается без изменений, а прогнозная цена в 3300 руб./акцию предполагает сохранение рекомендации "покупать".

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