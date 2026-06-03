Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти" за фоне финрезультатов компании за 1 квартал 2026 года, сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

"Результаты "Транснефти" за 1К26 подтверждают тезис о том, что компания является одним из самых стабильных эмитентов, - пишет эксперт. - Как прокси на выручку компании мы в том числе смотрим на перевалку наливных грузов в морских портах РФ: по итогам 1К26 она снизилась на 2% в годовом сопоставлении (г/г) и на 4% в квартальном (к/к). Частично это негативное влияние отыгрывается ростом тарифов в 2026 году".

Аналитик обращает внимание, на то, что в логике операционного потока (+38 % г/г) и свободного денежного потока (2 млрд руб. в 1К26, 41 млрд руб. во 2К26) показатели выросли. Однако с учетом ожидаемой дивидендной выплаты Объедков предполагает, что размеры денежных средств или депозитов снизятся. В совокупности со снижением ставки это повлияет на финансовые доходы в 2026 году и, как следствие, на дивиденды по итогам 2026 года.

"С учетом опережающего темпа роста расходной части, снижения части доходов и давления на экспортную инфраструктуру дивидендная база (скорректированная чистая прибыль) будет меньше в 2026 году - мы ожидаем дивиденд по итогам года на уровне 180 руб.", - отмечает эксперт банка.

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