"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Астры

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет позитивную оценку акций "Группы Астра" с прогнозной ценой 360 руб. за штуку и потенциалом роста 57%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

В пятницу, 29 мая, "Астра" опубликовала слабые результаты за I квартал 2026 года, которые могли испугать рынок. Выручка упала на 15% г/г, а EBITDA впервые с размещения акций ушла в минус.

"Раскрытые результаты были слабыми, а отрицательная EBITDA по итогам квартала вряд ли кого-то порадовала, - пишет аналитик Дмитрий Казаков. - Озвученные цели в рамках пресс-релиза по чистой прибыли на 2026-2027гг явно амбициозны и, на наш взгляд, слабо выполнимы в 2026 году. Считаем, что компании будет сложно выполнить цель по чистой прибыли на 2026 год в 8,6 млрд руб. Целевые уровни превышают наши прогнозы чистой прибыли (7 млрд руб. и 7,9 млрд руб. в 2026-2027 гг.). При этом даже наши прогнозы имеют риски невыполнения. Впрочем, в условия выраженной сезонности многое будет зависеть от IV квартала".

Однако в БКС сохраняют "позитивный" взгляд на "Астру". Аналитики считают, что ключевой фактор сохранения рентабельности - это режим экономии и восстановление роста выручки. При этом предполагается, что рентабельность по EBITDA останется около 40%. Такая цель потребует ускорение выше темпов роста рынка в течение нескольких лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.