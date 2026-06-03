Рынок акций РФ попытается развить волну коррекционного роста - ПСБ

Российский фондовый рынок может попытаться развить волну коррекционного роста на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Дальнейшее восстановление цен на нефть и ослабление рубля продолжат поддерживать российские акции. Плюс к этому, отмечает эксперт, часть инвесторов может увеличивать долю акций в портфелях в расчете на позитивные сигналы с ПМЭФ-2026, который стартует 3 июня.

Индекс Мосбиржи в сложившейся ситуации может попытаться преодолеть ближайшие сопротивления в виде отметки 2630 пунктов и нисходящего тренда, берущего начало в марте и проходящего в текущий момент в районе 2650 пунктов, указывает Зварич.

"До пробоя тренда, на наш взгляд, преждевременно говорить о развороте рынка и формировании полноценной восходящей динамики. Пока же инвесторам стоит быть осторожными при выборе бумаг в портфель, делая фокус акциях с хорошими предстоящими дивидендами", - пишет он в материале ПСБ.

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