Рынок акций РФ может продолжить подъем в среду - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может продолжить подъем на торгах в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Не исключаем в среду продолжения попыток подъема рынка акций, который может перекинуться на акции нефтянки, где нашими фаворитами являются "Роснефть" и "Татнефть". В целом же индекс Мосбиржи подал серьезную заявку на окончание среднесрочного нисходящего тренда и разворот вверх. Но в это не особо верится, поскольку прогресса в геополитики нет, отечественная экономика и бюджет выглядят слабо. Пока рассматриваем это движение просто как отскок технически сильно перепроданного рынка", - пишет эксперт в комментарии.

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