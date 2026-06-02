"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций GloraX до 85 руб

"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале 2026 года продажи компании в деньгах выросли на 94% против 16% по рынку первичной недвижимости.

"После коррекции акции торгуются близко к среднему уровню по сектору, хотя компания растет быстрее конкурентов, - отмечает Самуйлов. - Благодаря фокусу на региональных рынках девелопер сохраняет опережающие темпы роста продаж и маржинальности относительно публичных конкурентов. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям GloraX, но снижаем целевую цену до 85 рублей из-за пересмотра прогноза скорр. EBITDA на 2026 год. С учетом недавней коррекции потенциал роста акций на горизонте года остается внушительным и составляет 73%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.