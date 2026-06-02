"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto до "держать"

"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"По итогам 2025 года финансовые результаты Li Auto резко ухудшились: выручка снизилась на 22,3% г/г, до 112,3 млрд юаней, поставки сократились до 406,3 тыс. автомобилей, операционный результат стал отрицательным, а чистая прибыль упала на 85,8% г/г, до 1,1 млрд юаней, - указывает эксперт. - Это подтверждает, что снижение акций было фундаментально обоснованным, а не только следствием общей слабости сектора. Результаты 1К26 дополнительно подтвердили давление на бизнес".

Прогноз менеджмента на 2К26 не предполагает быстрого восстановления: компания ожидает поставки 95-100 тыс. автомобилей, что соответствует снижению на 10,0-14,5% г/г, а выручка, по прогнозу, может снизиться на 16,0-20,2% г/г. По мнению Шарова, это указывает, что давление на спрос и маржинальность сохраняется.

Позитивным фактором остается сильная ликвидная позиция: на конец 1К26 у компании на счетах было 94,3 млрд юаней.

Li Auto разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.