"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, - отмечает эксперт. - В таких условиях "Роснефть" остается ставкой на более продолжительный период положительной рыночной конъюнктуры, что могло бы привести к значительному восстановлению прибыли и дивидендов относительно низкого уровня 2025 года. Количество рисков тоже является значительным: крепкий рубль, увеличение капитальных затрат, возможные очередные списания активов и волатильность в ценах на нефть".

