Рубль остается крепким из-за большого объема экспорта - СберИнвестиции

Рубль остается крепким из-за большого объема экспорта, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

"В мае нацвалюта выросла на 5%, до 10,5 за юань и 71 за доллар, - это самые крепкие значения с 2023 года, - напоминают эксперты. - Это произошло несмотря на возобновление покупок валюты по бюджетному правилу, которые, впрочем, оказались существенно ниже ожиданий. Главная причина такого крепкого рубля - сохранение высоких мировых цен на сырье на протяжении уже трех месяцев из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузе".

Кроме того, покупки валюты по бюджетному правилу составили в мае лишь 110 млрд руб., хотя ждали намного больше - 300-350 млрд руб. Аналитики считают, что это разовый фактор. В июне покупки валюты по бюджетному правилу могут вырасти до 200 млрд руб., полагают эксперты. Кроме того, с июля продажи валюты ЦБ, связанные с зеркалированием инвестиций из ФНБ, практически обнулятся.

"На этом фоне мы считаем, что справедливый курс рубля - около 80 за доллар и 11,8 за юань, - указывают в комментарии стратеги. - Однако непохоже, что эти уровни достижимы в ближайшее время без снижения цен на сырье в мире и окончания конфликта США и Ирана: его сроки уже сильно превысили ожидания. Если статус-кво сохранится, экспортеры в ближайшие месяцы продолжат активно продавать валюту, а спрос на нее останется невысоким. В связи с этим аналитики ждут, что в июне - июле рубль останется крепким - 70-72 руб./$1".

