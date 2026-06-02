Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / СберИнвестиции рекомендуют покупать акции Транснефти с прогнозной ценой 1800 руб
02 июня 2026 года 17:07
СберИнвестиции рекомендуют покупать акции Транснефти с прогнозной ценой 1800 руб
"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а чистая прибыль - на 9%. "Чистая прибыль превысила прогноз экспертов на 2% благодаря прочим доходам и курсовым разницам, - указывают аналитики. - При этом EBITDA оказалась ниже оценок на 4% из-за высоких расходов на оплату труда. Скорректированная чистая прибыль совпала с ожиданиями. Компания показала сильный свободный денежный поток - 41 млрд руб., который направили на погашение долга. Чистая денежная позиция "Транснефти" выросла до 326 млрд руб.". Эксперты подчеркивают, что при коэффициенте выплат в 50% вклад первого квартала в годовой дивиденд может составить 49 руб. на акцию с доходностью 3,5%. Важно, что первый квартал, скорее всего, будет самый прибыльный из-за повышения тарифов с 1 января. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
02 июня 2026 года 19:04
"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале... читать дальше
02 июня 2026 года 18:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в... читать дальше
02 июня 2026 года 18:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, -... читать дальше
02 июня 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, -... читать дальше
02 июня 2026 года 16:02
Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей. "Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не... читать дальше
02 июня 2026 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Наша идея за месяц показала доходность... читать дальше
02 июня 2026 года 15:01
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот"... читать дальше
02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и... читать дальше
02 июня 2026 года 14:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. "Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы... читать дальше
02 июня 2026 года 13:40
Акции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными... читать дальше
