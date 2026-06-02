СберИнвестиции рекомендуют покупать акции Транснефти с прогнозной ценой 1800 руб

"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а чистая прибыль - на 9%.

"Чистая прибыль превысила прогноз экспертов на 2% благодаря прочим доходам и курсовым разницам, - указывают аналитики. - При этом EBITDA оказалась ниже оценок на 4% из-за высоких расходов на оплату труда. Скорректированная чистая прибыль совпала с ожиданиями. Компания показала сильный свободный денежный поток - 41 млрд руб., который направили на погашение долга. Чистая денежная позиция "Транснефти" выросла до 326 млрд руб.".

Эксперты подчеркивают, что при коэффициенте выплат в 50% вклад первого квартала в годовой дивиденд может составить 49 руб. на акцию с доходностью 3,5%. Важно, что первый квартал, скорее всего, будет самый прибыльный из-за повышения тарифов с 1 января.

