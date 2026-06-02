"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, - отмечает аналитик Андрей Шаров. - Компания сохраняет двузначные темпы роста выручки, активно наращивает онлайн-продажи и расширяет клиентскую базу даже на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Однако после многолетнего роста акции по-прежнему торгуются с существенной премией к сектору и собственным историческим уровням оценки. Несмотря на сильные фундаментальные показатели, бумага остается переоцененной с точки зрения мультипликаторов".

Costco Wholesale - крупнейший в мире ритейлер клубного типа. Компания привлекает клиентов низкими ценами, отличается высокой от классических ритейлеров операционной эффективностью и моделью членских взносов.

