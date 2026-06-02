Держать "префы" Транснефти имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"
02 июня 2026 года 16:02
Держать "префы" Транснефти имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"
Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей. "Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не ошибка рынка, - пишут эксперты в материале. - Тарифное регулирование государства обеспечивает предсказуемый денежный поток, но лишает компанию какого-либо органического роста. Налог 40% на прибыль изымает до половины заработанного еще до дивидендов. Удары по инфраструктуре остаются неустранимым операционным риском, который рынок перманентно дисконтирует в цену". По мнению аналитиков, переоценки мультипликаторов ждать не стоит - структурные причины дешевизны никуда не денутся. "Транснефть" - это ставка на дивиденды и оценивать ее нужно именно так. По итогам 2025 года стратеги "КИТ Финанс Брокер" ожидают около 200 руб. на акцию с доходностью 14,3% к текущей цене в 1 400 руб. "Одна выплата уже на уровне ключевой ставки, и на коротком горизонте это не делает идею интересной, потому что фонды денежного рынка дают сопоставимую доходность без риска и с ежедневной ликвидностью, - указывают эксперты. - Но горизонт инвестирования решает все. За 14 месяцев инвестор получает две выплаты подряд: 200 руб. летом 2026-го и ориентировочно 180 руб. летом 2027-го - итого 380 руб., или 27% к цене покупки. Это уже принципиально другой доход по сравнению с денежным рынком, особенно на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки". Поверх дивидендного потока существует бесплатный опцион на геополитику: в сценарии деэскалации "Транснефть", по мнению экспертов инвесткомпании, - прямой бенефициар через нормализацию нефтяных потоков, переоценку всего рынка акций и "разморозку" дисконта за инфраструктурный риск. Этот апсайд в текущей цене еще никак не отражен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
02 июня 2026 года 19:04
"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале... читать дальше
02 июня 2026 года 18:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в... читать дальше
02 июня 2026 года 18:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, -... читать дальше
02 июня 2026 года 17:07
"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а... читать дальше
02 июня 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, -... читать дальше
02 июня 2026 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Наша идея за месяц показала доходность... читать дальше
02 июня 2026 года 15:01
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот"... читать дальше
02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и... читать дальше
02 июня 2026 года 14:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. "Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы... читать дальше
02 июня 2026 года 13:40
Акции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными... читать дальше
