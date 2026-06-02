Держать "префы" Транснефти имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"

Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей.

"Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не ошибка рынка, - пишут эксперты в материале. - Тарифное регулирование государства обеспечивает предсказуемый денежный поток, но лишает компанию какого-либо органического роста. Налог 40% на прибыль изымает до половины заработанного еще до дивидендов. Удары по инфраструктуре остаются неустранимым операционным риском, который рынок перманентно дисконтирует в цену".

По мнению аналитиков, переоценки мультипликаторов ждать не стоит - структурные причины дешевизны никуда не денутся. "Транснефть" - это ставка на дивиденды и оценивать ее нужно именно так. По итогам 2025 года стратеги "КИТ Финанс Брокер" ожидают около 200 руб. на акцию с доходностью 14,3% к текущей цене в 1 400 руб.

"Одна выплата уже на уровне ключевой ставки, и на коротком горизонте это не делает идею интересной, потому что фонды денежного рынка дают сопоставимую доходность без риска и с ежедневной ликвидностью, - указывают эксперты. - Но горизонт инвестирования решает все. За 14 месяцев инвестор получает две выплаты подряд: 200 руб. летом 2026-го и ориентировочно 180 руб. летом 2027-го - итого 380 руб., или 27% к цене покупки. Это уже принципиально другой доход по сравнению с денежным рынком, особенно на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки".

Поверх дивидендного потока существует бесплатный опцион на геополитику: в сценарии деэскалации "Транснефть", по мнению экспертов инвесткомпании, - прямой бенефициар через нормализацию нефтяных потоков, переоценку всего рынка акций и "разморозку" дисконта за инфраструктурный риск. Этот апсайд в текущей цене еще никак не отражен.

