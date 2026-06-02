"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"

"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Наша идея за месяц показала доходность 6,3% до вычета комиссии, - отмечает эксперт. - Ожидаем увидеть еще около 6% спреда на горизонте двух месяцев. Делаем ставку на хорошие финансовые результаты "Норникеля" за первое полугодие 2026 года и на слабые итоги "Северстали".

По оценкам аналитика, при текущих ценах на металлы и курсе рубля бумаги "Норникеля" торгуются с дисконтом к "Северстали" около 33% по EV/EBITDA, что является аномалией с учетом более позитивных перспектив на рынке цветных металлов и сохранения давления на стальном рынке в среднесрочной перспективе.

