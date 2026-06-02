"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

"В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот" продемонстрировали разнонаправленную динамику. Компания продолжает испытывать сложности из-за внешних факторов, однако большинство рисков уже учтено в цене, а операционные показатели продолжают расти, - пишет эксперт. - Ключевой фактор роста - расширение маршрутной сети, особенно в дружественные страны, увеличение пассажирооборота. Компания продолжает наращивать присутствие на направлениях в дружественные страны, отмечая особенно высокий спрос на рейсы в Китай и Азию".

Основными рисками для "Аэрофлота" аналитик видит усиление геополитического напряжения на Ближнем Востоке, замедление прироста пассажиропотока в 2026 году, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов, а также замедление экономического роста в России, что негативно повлияет на платежеспособный спрос.

