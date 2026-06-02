Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Аэрофлота
02 июня 2026 года 15:01
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Аэрофлота
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот" продемонстрировали разнонаправленную динамику. Компания продолжает испытывать сложности из-за внешних факторов, однако большинство рисков уже учтено в цене, а операционные показатели продолжают расти, - пишет эксперт. - Ключевой фактор роста - расширение маршрутной сети, особенно в дружественные страны, увеличение пассажирооборота. Компания продолжает наращивать присутствие на направлениях в дружественные страны, отмечая особенно высокий спрос на рейсы в Китай и Азию". Основными рисками для "Аэрофлота" аналитик видит усиление геополитического напряжения на Ближнем Востоке, замедление прироста пассажиропотока в 2026 году, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов, а также замедление экономического роста в России, что негативно повлияет на платежеспособный спрос. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
02 июня 2026 года 19:04
"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале... читать дальше
02 июня 2026 года 18:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в... читать дальше
02 июня 2026 года 18:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, -... читать дальше
02 июня 2026 года 17:07
"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а... читать дальше
02 июня 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, -... читать дальше
02 июня 2026 года 16:02
Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей. "Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не... читать дальше
02 июня 2026 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Наша идея за месяц показала доходность... читать дальше
02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и... читать дальше
02 июня 2026 года 14:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. "Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы... читать дальше
02 июня 2026 года 13:40
Акции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными... читать дальше
