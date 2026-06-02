"Финам" подтверждает рейтинг "префов" Транснефти на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и EBITDA преимущественно из-за роста расходов и снижения процентных доходов, - пишет эксперт. - В то же время бизнес "Транснефти" сохраняет понятные перспективы долгосрочного роста бизнеса за счет регулярной индексации тарифов, а также выделяется в секторе высокой дивидендной доходностью. Кроме того, сильной стороной компании является значительная чистая денежная позиция, позволяющая платить дивиденды даже в условиях действия повышенной ставки налога на прибыль".

На этом фоне аналитик сохраняет умеренно положительный взгляд на акции "Транснефти", хотя и отмечает, что оставшийся потенциал их роста уже не так велик.

