Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина.

"Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы переоценили объем реализации сырой нефти, где маржинальность, как правило, невелика и не оказывает большого влияния на прибыль, - отмечает эксперт. - Показатель EBITDA недотянул всего 1% до консенсус-прогноза и нашей оценки, чистая прибыль была на 1% выше наших ожиданий, совпав с рыночным прогнозом".

Влияние курсовых разниц на чистую прибыль в 1К26 можно назвать незначительным, указывает Кокин.

"Вклад 1К26 в расчетные дивиденды за 2026 год можно оценить в 50 руб. на акцию - немного больше, чем мы предполагали (47-48 руб.), и эквивалентно 26% прогнозируемых нами дивидендов за 2026 год (190 руб. на акцию), что создает некоторый задел на будущие кварталы", - пишет аналитик инвестбанка в материале.

Сгенерированный за 1К26 свободный денежный поток (18 млрд руб.) меньше, чем расчетный объем дивидендов (36 млрд руб.), однако разница может быть компенсирована за счет полученных процентов (23 млрд руб.), обращает внимание он.

Чистая денежная позиция за квартал выросла на 16%, достигнув 302 млрд руб. с учетом краткосрочных депозитов.

"Мы позитивно оцениваем результаты "Транснефти", по акциям которой нами установлен рейтинг "покупать", - пишет Кокин.

