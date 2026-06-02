Акции Транснефти остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными ожиданиями.

Аналитики сервиса сохраняют прогноз расчетного дивиденда за 2025 год на уровне 185 рублей на одну акцию, отмечая, что потенциальная дивидендная доходность в размере около 13,1% является одной из самых высоких в нефтегазовом секторе.

Учитывая высокую потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, эксперты "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Транснефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений.

