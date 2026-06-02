Инвестбанк "Синара" по-прежнему позитивно оценивает акции Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему позитивно оценивает акции "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал данные об объемах торгов за май.

Хотя в силу сезонности показатели мая обычно ниже, чем в другие месяцы, вышедшие данные выглядят довольно сильными, констатирует эксперт.

Уменьшившись по сравнению с апрелем, темпы роста в годовом сопоставлении увеличились.

"Наиболее важным считаем рост на денежном рынке (+36%), на который пришлось 24% совокупного комиссионного дохода в 1К26, а также на срочном (+51%) при доле в общем комиссионном доходе в 22%", - указывает Найденова.

Накопленные темпы роста были близки к показателям 1К26, когда комиссионный доход увеличился на значительные 16,3%.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумагу, учитывая сильную динамику объемов торгов и взятый курс на повышение операционной эффективности", - пишет аналитик инвестбанка.

