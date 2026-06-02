Дивдоходность акций Транснефти за 2025г может составить 14% - ПСБ

Дивидендная доходность акций ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года может составить 14%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Финансовые результаты эмитента за первый квартал текущего года аналитик оценивает нейтрально: выручка стабильна; давление на EBITDA оказал рост расходов, а на чистую прибыль - сокращение финансовых доходов; свободный денежный поток вырос благодаря контролю над капитальными затратами.

"Вклад квартального дивиденда в годовой оцениваем в 50 руб., ждем объявления дивиденда за 2025 год: по нашим оценкам, 201 руб., доходность - 14%", - указывает Крылова.

