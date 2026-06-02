.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Оценка акций Аэрофлота остается нейтральной - Freedom Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июня 2026 года 12:31
Оценка акций Аэрофлота остается нейтральной - Freedom Global
Оценка акций ПАО "Аэрофлот" остается нейтральной, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года по-прежнему составляет 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Global Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал текущего года ростом выручки на 5,7%, до 201,1 млрд руб., при увеличении пассажиропотока на 2,2%, до 11,9 млн, и повышении занимаемости кресел до 91,2%. Это достаточно сильный операционный показатель для слабого сезона, констатирует эксперт. "На наш взгляд, основной проблемой для компании стало то, что динамика перевозок почти не конвертировалась в прибыль", - отмечает он. По мультипликаторам "Аэрофлот" несколько недооценен, считает Чернов. По скорректированной прибыли 2025 года компания торгуется с P/E около 9,5х и EV/EBITDA около 4х. Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA составляет 3х, что уже ограничивает переоценку справедливой цены бумаги. Главную поддержку котировкам бумаг "Аэрофлота" оказывает ожидание дивиденда, обращает внимание аналитик инвесткомпании. Совет директоров рекомендовал распределить между акционерами по 5,29 руб. на акцию, что соответствует доходности около 11%. До отсечки дивидендный фактор может удерживать интерес инвесторов к бумагам "Аэрофлота", полагает Чернов. "Сохраняем сейчас нейтральный взгляд по акциям эмитента. Открывать новые позиции после публикации слабого отчета не стоит. Поддержка котировок продолжится до дивидендной отсечки, но слабая маржа, высокий долг и рост расходов не позволяют рекомендовать бумаги для покупки, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Удорожание авиатоплива еще не в полной мере отразилось на финансовых результатах авиаперевозчика. По итогам второго квартала это приведет к дальнейшему снижению маржинальности и может оказать дополнительное давление". Для тех, кто уже держит бумаги, по мнению аналитика Freedom Global, логично сохранять позицию до дивидендной отсечки или частично фиксировать прибыль на росте. Для новых покупок интересными выглядят только просадки ближе к 40-44 рублям. "Таргет на двенадцать месяцев вперед оставляем на уровне 55 руб." - указывает Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
02 июня 2026 года 19:04
"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале... читать дальше
.02 июня 2026 года 18:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в... читать дальше
.02 июня 2026 года 18:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, -... читать дальше
.02 июня 2026 года 17:07
"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а... читать дальше
.02 июня 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, -... читать дальше
.02 июня 2026 года 16:02
Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей. "Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не... читать дальше
.02 июня 2026 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Наша идея за месяц показала доходность... читать дальше
.02 июня 2026 года 15:01
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот"... читать дальше
.02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и... читать дальше
.02 июня 2026 года 14:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. "Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.