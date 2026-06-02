Оценка акций Аэрофлота остается нейтральной - Freedom Global

Оценка акций ПАО "Аэрофлот" остается нейтральной, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года по-прежнему составляет 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Global Владимира Чернова.

Эмитент отчитался за первый квартал текущего года ростом выручки на 5,7%, до 201,1 млрд руб., при увеличении пассажиропотока на 2,2%, до 11,9 млн, и повышении занимаемости кресел до 91,2%. Это достаточно сильный операционный показатель для слабого сезона, констатирует эксперт.

"На наш взгляд, основной проблемой для компании стало то, что динамика перевозок почти не конвертировалась в прибыль", - отмечает он.

По мультипликаторам "Аэрофлот" несколько недооценен, считает Чернов. По скорректированной прибыли 2025 года компания торгуется с P/E около 9,5х и EV/EBITDA около 4х. Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA составляет 3х, что уже ограничивает переоценку справедливой цены бумаги.

Главную поддержку котировкам бумаг "Аэрофлота" оказывает ожидание дивиденда, обращает внимание аналитик инвесткомпании. Совет директоров рекомендовал распределить между акционерами по 5,29 руб. на акцию, что соответствует доходности около 11%. До отсечки дивидендный фактор может удерживать интерес инвесторов к бумагам "Аэрофлота", полагает Чернов.

"Сохраняем сейчас нейтральный взгляд по акциям эмитента. Открывать новые позиции после публикации слабого отчета не стоит. Поддержка котировок продолжится до дивидендной отсечки, но слабая маржа, высокий долг и рост расходов не позволяют рекомендовать бумаги для покупки, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Удорожание авиатоплива еще не в полной мере отразилось на финансовых результатах авиаперевозчика. По итогам второго квартала это приведет к дальнейшему снижению маржинальности и может оказать дополнительное давление".

Для тех, кто уже держит бумаги, по мнению аналитика Freedom Global, логично сохранять позицию до дивидендной отсечки или частично фиксировать прибыль на росте. Для новых покупок интересными выглядят только просадки ближе к 40-44 рублям.

"Таргет на двенадцать месяцев вперед оставляем на уровне 55 руб." - указывает Чернов.

