.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июня 2026 года 12:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует эксперт. Укрепление рубля стало одним из факторов падения экспортных цен реализации удобрений, в связи с чем ключевые показатели компании продемонстрировали слабую динамику, указывает он. "В то же время мы оптимистично оцениваем перспективы мирового рынка удобрений, принимая во внимание сохраняющиеся проблемы с судоходством через Ормузский пролив, что препятствует экспорту удобрений из стран Персидского залива. Наша рекомендация для бумаг "ФосАгро" - "покупать" с целевой ценой 8742 руб." - пишет Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
02 июня 2026 года 19:04
"Т-Инвестиции" понижают прогнозную цену акций ПАО "Глоракс" (GloraX) до т85 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. На взгляд эксперта, GloraX остается одной из самых быстрорастущих историй в российском девелопменте. В первом квартале... читать дальше
.02 июня 2026 года 18:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Li Auto с "продавать" до "держать" в связи со значительной коррекцией котировок. Целевая цена акций составляет HKD 57,3, даунсайд - 7,4%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $14,7, даунсайд - 6,1%, сообщается в... читать дальше
.02 июня 2026 года 18:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций "Роснефти" на уровне 564 руб. и сохраняет рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 43,1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал сильную динамику EBITDA на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в марте, -... читать дальше
.02 июня 2026 года 17:07
"СберИнвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" опубликовала сильные результаты за первый квартал 2026 года. Год к году выручка практически не изменилась, EBITDA упала на 2%, а... читать дальше
.02 июня 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $876 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Costco продолжает демонстрировать одни из лучших операционных результатов в мировом ритейле, -... читать дальше
.02 июня 2026 года 16:02
Держать привилегированные акции "Транснефти" имеет смысл с горизонтом 14-18 месяцев ради совокупной дивидендной доходности около 27%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Они сохраняют целевую цену бумаг на уровне 1700 рублей. "Транснефть" оценивается дешево по мультипликаторам, но это не... читать дальше
.02 июня 2026 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "Северстали", открытую 28 апреля 2026 года с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Наша идея за месяц показала доходность... читать дальше
.02 июня 2026 года 15:01
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 64,87 руб. по итогам отчета за 1К2026, что предполагает потенциал роста на 35,7% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "В 1К2026 финансовые показатели Группы "Аэрофлот"... читать дальше
.02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и... читать дальше
.02 июня 2026 года 14:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. "Выручка эмитента за 1К26 по МСФО, близкая к рыночному прогнозу по опросу "Интерфакса", оказалась на 4% ниже нашей оценки, так как мы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.