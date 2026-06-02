"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует эксперт.

Укрепление рубля стало одним из факторов падения экспортных цен реализации удобрений, в связи с чем ключевые показатели компании продемонстрировали слабую динамику, указывает он.

"В то же время мы оптимистично оцениваем перспективы мирового рынка удобрений, принимая во внимание сохраняющиеся проблемы с судоходством через Ормузский пролив, что препятствует экспорту удобрений из стран Персидского залива. Наша рекомендация для бумаг "ФосАгро" - "покупать" с целевой ценой 8742 руб." - пишет Данилов.

