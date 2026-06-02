Курс рубля может остаться около 10,55-10,70 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может остаться около уровней 10,55-10,70 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль активно слабел в понедельник. Судя по объему открытых позиций в валютных фьючерсах, спекулянты готовились к увеличению покупок валюты по бюджетному правилу. В целом пока курс пары юань/рубль может остаться у 10,55-10,70 руб. за юань в ожидании анонса объемов операций с валютой на июнь (среда)", - отмечают эксперты в комментарии.

Также они отмечают, что с учетом последних заявлений американского президента котировкам нефти марки Brent пока может быть сложно вернуться выше $95 за баррель без нового витка эскалации в ближневосточном конфликте.

