Прогнозная цена акций Транснефти - 1793 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1793 рубля за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. Прибыль вышла на уровне консенсуса "Интерфакса", констатируют эксперты.

"Расчетный дивиденд за квартал - около 50 руб. на акцию (доходность - 3,5%). Но пока ждем объявления дивиденда за 2025 год, прогнозируем 180 руб. на акцию с доходностью 12,6%", - указывают аналитики брокера.

"У нас позитивный взгляд на акции компании, так как они являются по сути квазиоблигациями и будут выигрывать от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Целевой уровень на двенадцать месяцев - 1793 рубля", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.