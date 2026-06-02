Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для роста - "БКС МИ"

Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для роста, одним из них может стать ослабление рубля, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

Технически российский рынок акций сильно перепродан, отмечает эксперт. Падение последних недель, возможно, было связано с распродажей замороженных активов, которая была остановлена в понедельник. В этом случае поток таких бумаг должен был закончиться, а значит, рынок как минимум стабилизируется на текущих уровнях, указывает Голдина.

Она также обращает внимание, что для роста индекса Мосбиржи нужны катализаторы. Одним из них, вероятно, выступит ослабление рубля. В среду Минфин может огласить лимиты покупки валюты в рамках бюджетного правила, которые могут значительно превысить майские объемы. При таком раскладе курс рубля ослабеет, а это окажет поддержку бумагам экспортеров и поможет индексу Мосбиржи вернуться в коридор 2600-2700 пунктов, полагает аналитик "БКС МИ".

