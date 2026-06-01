"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции НКНХ с целью 95,05 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) с целью 95,05 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 41%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент остается одним из ключевых бенефициаров масштабной инвестиционной программы "СИБУРа" и развития российской нефтехимии, констатируют эксперты.

Несмотря на снижение финансовых результатов в 2025 году и негативное влияние аварии на производстве синтетического каучука, долгосрочный инвестиционный кейс компании по-прежнему связан с запуском комплекса "ЭП-600", который позволит удвоить мощности по выпуску этилена и значительно укрепить позиции эмитента на внутреннем рынке, отмечают они.

В ближайшие годы поддержку бизнесу должны оказать рост объемов производства, реализация проектов импортозамещения и развитие нефтехимического кластера "СИБУРа".

"По нашим оценкам, среднегодовой прирост выпуска основной продукции НКНХ в 2025-2032 гг. может составить около 13%, а эффект от новых производственных мощностей будет постепенно отражаться в финансовой статистике компании", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

Среди факторов риска, по мнению экспертов - последствия мартовской аварии, сохраняющееся давление на рынки сбыта, высокая инвестиционная программа и рост долговой нагрузки.

"Тем не менее ожидаем постепенного восстановления финансовых показателей: EBITDA НКНХ в 2027 году может достичь 96,5 млрд руб. против 51,3 млрд руб. по итогам 2025 года", - отмечают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.