Главная / Аналитикам / Аналитика / Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк
01 июня 2026 года 15:59
Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная волатильность валютного рынка, образовавшаяся на фоне приостановки действия бюджетного правила с марта 2026 года, внесла неопределенность в ожидания, констатируют эксперты. С одной стороны, прогнозы средних цен на нефть на текущий год повышены: ЦБ РФ теперь видит средние цены на уровне $65/баррель, что существенно выше прогноза в $45/баррель от февраля 2026 года. При этом правительство оставило свой прогноз на уровне $59/баррель. "На этом фоне мы повысили прогноз профицита счета текущих операций до $55 млрд по итогам 2026 года", - отмечают в Альфа-банке. С другой стороны, указывают аналитики, восстановление объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы должно будет вернуть курс рубля на более слабые значения. "Отметим, что среднее значение курса в январе-феврале 2026 года составляло 77,1 руб./$1, и даже несмотря на волатильность последних двухмесяцев, средний курс с начала года составляет 77,9 руб./$1 - это значение выглядит равновесным для цены отсечения в $59/баррель, - пишут эксперты в стратегии. - Мы ожидаем, что в июне-июле рубль вернется в интервал 74-76 руб./$1". Факторы, которые во 2П26 поспособствуют ослаблению рубля, обеспечивая прогноз Альфа-банка по среднему курсу на 2026 год, указываются следующие: - Во-первых, будут снижаться объемы продажи валюты со стороны ЦБ РФ в рамках операций прошлых периодов. Если в 1П26 ЦБ РФ продавал в рынок в среднем $1,1 млрд в месяц в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ, то со 2П26, как ожидается, что этот показатель снизится до $0,6 млрд. В 2027 год ожидаетчя, что в рамках этих операций за год будет продано всего $3 млрд. - Во-вторых, по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышательного давления на мировые ставки, ожидается увеличения спроса на валюту в рамках капитальных операций. Нельзя исключать повышения спроса на валюту со стороны населения, которое пока продолжает снижать остатки по валютным счетам. Наращивать спрос на валюту могут и российские компании - в целом спрос на валюту в рамках капитальных операций, по оценкам, в 1К26 вырос вдвое по сравнению с 4К25. "Мы ожидаем, что в этих условиях средний курс рубля по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году ослабление рубля продолжится - до 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, обеспечивая выход реального эффективного валютного курса из зоны переоцененности", - прогнозируют аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
