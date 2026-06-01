Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии.

Значительная волатильность валютного рынка, образовавшаяся на фоне приостановки действия бюджетного правила с марта 2026 года, внесла неопределенность в ожидания, констатируют эксперты.

С одной стороны, прогнозы средних цен на нефть на текущий год повышены: ЦБ РФ теперь видит средние цены на уровне $65/баррель, что существенно выше прогноза в $45/баррель от февраля 2026 года. При этом правительство оставило свой прогноз на уровне $59/баррель. "На этом фоне мы повысили прогноз профицита счета текущих операций до $55 млрд по итогам 2026 года", - отмечают в Альфа-банке.

С другой стороны, указывают аналитики, восстановление объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы должно будет вернуть курс рубля на более слабые значения.

"Отметим, что среднее значение курса в январе-феврале 2026 года составляло 77,1 руб./$1, и даже несмотря на волатильность последних двухмесяцев, средний курс с начала года составляет 77,9 руб./$1 - это значение выглядит равновесным для цены отсечения в $59/баррель, - пишут эксперты в стратегии. - Мы ожидаем, что в июне-июле рубль вернется в интервал 74-76 руб./$1".

Факторы, которые во 2П26 поспособствуют ослаблению рубля, обеспечивая прогноз Альфа-банка по среднему курсу на 2026 год, указываются следующие:

- Во-первых, будут снижаться объемы продажи валюты со стороны ЦБ РФ в рамках операций прошлых периодов. Если в 1П26 ЦБ РФ продавал в рынок в среднем $1,1 млрд в месяц в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ, то со 2П26, как ожидается, что этот показатель снизится до $0,6 млрд. В 2027 год ожидаетчя, что в рамках этих операций за год будет продано всего $3 млрд.

- Во-вторых, по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышательного давления на мировые ставки, ожидается увеличения спроса на валюту в рамках капитальных операций. Нельзя исключать повышения спроса на валюту со стороны населения, которое пока продолжает снижать остатки по валютным счетам. Наращивать спрос на валюту могут и российские компании - в целом спрос на валюту в рамках капитальных операций, по оценкам, в 1К26 вырос вдвое по сравнению с 4К25.

"Мы ожидаем, что в этих условиях средний курс рубля по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году ослабление рубля продолжится - до 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, обеспечивая выход реального эффективного валютного курса из зоны переоцененности", - прогнозируют аналитики.

