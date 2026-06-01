01 июня 2026 года 15:00
Акции Газпрома, АФК Система и Роснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. - Преодолеть поддержку с первого раза бумаге будет непросто. Полагаем, что в ближайшее время акции "Газпрома" разовьют отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 120-122 руб.". Акции "Системы", в свою очередь, после снижения от февральских максимумов нашли устойчивую опору в районе 10,5 руб. По оценке Буянова, на графике сформировалась фигура "двойное дно", указывая на завершение нисходящей тенденции. Он считает, что в ближайшее время бумаги продолжат рост и через две недели будут торговаться в коридоре 12,8-13,1 руб.". "Акции "Роснефти" находятся в продолжительном и резком нисходящем тренде от мартовских максимумов в районе 520 руб. и сейчас вышли к сильной поддержке около 388 руб., подтвержденной январскими и февральскими минимумами, - указывает аналитик БКС. - Продолжительное снижение загнало индекс относительной силы в зону перепроданности. Это дает дополнительный сигнал к покупке, котировки способны развить отскок от поддержки. Полагаем, что через две недели акции "Роснефти" будут торговаться в диапазоне 405-410 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
01 июня 2026 года 19:01
