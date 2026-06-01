Ключевые финпоказатели Газпром нефти должны улучшиться во 2К26 - ПСБ

Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" должны улучшиться во 2 квартале 2026 года, говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой.

Выручка "Газпром нефти" в первом квартале составила 857,97 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде - 309,8 млрд руб. по сравнению с 272 млрд рублей годом ранее (на 14% выше). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 95,8 млрд рублей по сравнению с 99,26 млрд рублей годом ранее (на 3,5% меньше).

" Результаты компании по чистой прибыли оказались лучше ожиданий рынка,- пишет эксперт банка. - Падение цен на нефть было компенсировано ростом добычи и цен на бензин. Операционная прибыль выросла кратно за счет сокращения расходов - в основном на уплату НДПИ и акцизов, а также на приобретение нефти и газа. На чистую прибыль давление оказали курсовые разницы. Мы в целом положительно оцениваем отчет компании".

Несмотря на падение чистой прибыли, обусловленное "бумажными" факторами, "Газпром нефть", по мнению Крыловой, сохраняет высокую операционную эффективность и низкую долговую нагрузку (1,3х чистый долг/EBITDA).

"Во втором квартале ключевые показатели должны улучшиться, отражая рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, хотя давление крепкого рубля останется", - прогнозирует аналитик ПСБ.

