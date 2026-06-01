"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций "("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Газпром" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО приятно удивили, особенно в части EBITDA и свободного денежного потока, констатирует эксперт. EBITDA за год прибавила 16%, тогда как рынок ожидал сохранения показателя. Свободный денежный поток после выплаты процентов составил 373 млрд руб. против 68 млрд. за аналогичный квартал прошлого года. Чистый долг / EBITDA по сравнению с IV кварталом 2025 года сократился на 0,2х до 1,9х.

"С фундаментальной точки зрения результаты очень сильные, и возможна позитивная реакций в котировках бумаги в ближайшее время. В опубликованной отчетности явный позитивный сюрприз для рынка - в росте рентабельности за счет снижения операционных затрат, - указывает Бахтин. - Отдельно отметим и снижение капзатрат за год на 37%, до 403 млрд руб. (в соответствии с планами сократить в 2026 году размер инвестпрограммы головной компании ПАО "Газпром" на 515 млрд руб."

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на бумагу, отмечая при этом процесс усиления контроля над операционными и капитальными затратами. При этом II-III кварталы в силу сезонности должны быть слабее I квартала, поэтому важно проследить за более длительным временным периодом, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Рынок сейчас оценивает P/E "Газпрома" на следующие двенадцать месяцев в 2,3х по сравнению с историческим значением 3,7х с начала 2023 года. Опасения в среднесрочной перспективе связаны с потерей в конце 2027 года газового рынка ЕС (минус 17 млрд кубометров в год)".

