"Эйлер" рекомендует "покупать" акции РусГидро с прогнозной ценой 1,5 руб

Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 1,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов.

"Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют существенный рост финансовых показателей, превосходящий наши ожидания, - отмечают аналитики. - Мы сохраняем наш долгосрочный инвестиционный тезис. Переход Дальнего Востока на рыночное ценообразование, ввод в эксплуатацию электростанций в рамках господдержки, а также запуск госпрограммы финансового оздоровления компании, по нашим оценкам, приведут к росту EBITDA к 2030 году в 3,3 раза".

