.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 июня 2026 года 12:00
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г, при этом издержки росли гораздо медленнее. Особенно порадовало аналитиков, что расходы на топливо даже снизились - на 1% г/г. В результате EBITDA подскочила на 50% г/г до 79 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль удвоилась до 41 млрд руб. Если смотреть на отчет о прибылях и убытках, результаты, по мнению экспертов БКС, очень хорошие, однако отчет о движении денежных средств указывает на рост капзатрат. "Мы считаем, что финансовые результаты "РусГидро" нужно рассматривать в свете большой инвестпрограммы, которая в 2026 году только растет г/г, - отмечают стратеги БКС. - У нас "негативный" взгляд на "РусГидро". Мы бы назвали результаты сильными, но все наши опасения по поводу инвестиций пока остаются релевантными. Кроме того, намерение не платить дивиденды еще четыре года обесценивает многие позитивные моменты. Перелом в оценке произойдет, когда инвестиции пойдут вниз. Хотя резвый рост прибыли создает хорошую базу для дальнейшего погашения долга". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 июня 2026 года 19:01
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 495,7 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 1,6%, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет "Газпром нефти" за I квартал показал неплохую динамику EBITDA и скорректированной... читать дальше
.01 июня 2026 года 18:30
Котировки акций "НоваБев Групп" останутся под давлением на краткосрочном горизонте, говорится в материале аналитика Совкомбанка Олеси Варламовой. Однако, несмотря на сохраняющееся давление на котировки акций компании на краткосрочном горизонте, стратегически эксперт придерживается позитивного... читать дальше
.01 июня 2026 года 17:56
"Финам" поставил на пересмотр свои оценки для акций Boston Scientific, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Бумаги американского производителя медицинского оборудования за последние месяцы потерпели резкую просадку в цене из-за опасений инвесторов... читать дальше
.01 июня 2026 года 17:31
Средняя цена нефти марки Brent может составить $90-105 за баррель в июне, котировки золота будут торговаться в коридоре $4400-4600 за тройскую унцию, считают аналитики "СберИнвестиций". Эксперты отмечают, что в июне импортеры продолжат использовать запасы нефти и нефтепродуктов, открыть Ормузский... читать дальше
.01 июня 2026 года 16:58
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) с целью 95,05 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 41%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент остается одним из... читать дальше
.01 июня 2026 года 16:28
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт. Несмотря на устойчивую динамику... читать дальше
.01 июня 2026 года 15:59
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная... читать дальше
.01 июня 2026 года 15:00
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. -... читать дальше
.01 июня 2026 года 14:30
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от... читать дальше
.01 июня 2026 года 14:02
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.