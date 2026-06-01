Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели - банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"За прошлую неделю цены на нефть существенно упали - рынок активно закладывал в цены перспективы скорого подписания соглашения между США и Ираном, - пишут они в обзоре. - Сегодня июльские фьючерсы Brent торгуются у $93,9/барр. Если деэскалационные шаги так и не получат своего продолжения, черное золото способно вернуться выше $95/барр.".

Рубль, в скою очередь, на прошлой неделе не показал направленной динамики. Падение нефтяных цен пока не оказывает заметного давления на российскую валюту. В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,55 руб./юань.

На взгляд аналитиков, далее определяющим для валютного рынка будет анонс июньских объемов покупок валюты по бюджетному правилу в среду. Резкий рост покупок Минфином рискует увести курс выше 10,60 руб./юань.

