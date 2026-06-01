Прогнозная цена акций Газпрома - 186,1 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Газпром" на горизонте года составляет 186,1 рубля за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные.

Выручка Группы выросла незначительно, несмотря на рост продаж газа на внутренний рынок (+21% из-за холодов) и увеличение объемов экспорта - так как укрепление рубля на 15% оказало давление на экспортную выручку, отмечают они.

Отчетность преподнесла сюрприз по EBITDA (на 14% выше консенсуса), которая достигла максимального квартального значения за последние три года, указывают аналитики брокера.

Рекордный денежный поток позволил компании направить средства на погашение долга, в результате чего скорректированный чистый долг снизился на 226 млрд руб. и составил 5,8 трлн руб.

"Наша цель на двенадцать месяцев по акциям компании - 186,1 рубля", - указывают эксперты.

