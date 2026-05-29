Инвестиционная компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" с прогнозной ценой 560 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 98% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитиков Софьи Астрелиной, Владимира Беспалова и Полины Паниной.

"Астра" представила ожидаемо слабые результаты за 1К26, - пишут эксперт. - Выручка снизилась на 15% г/г, а убыток на уровне скорр. EBITDAC вырос до 1,3 млрд руб. (против 0,3 млрд руб. в 1к25), в том числе из-за повышения страховых взносов. Компания отмечает сохраняющуюся осторожность заказчиков в вопросах планирования ИТ-бюджетов, что ведет к формированию отложенного спроса".

Во 2К26 менеджмент ожидает рост бизнеса в пределах 10% и видит хорошие перспективы продаж на второе полугодие, подчеркивают аналитики. При этом в силу сезонности больше ясности относительно перспектив роста в 2026 году появится ближе к осени.

На этом фоне эксперты "Эйлера" не видят предпосылок для роста акций в ближайшие месяцы, но по-прежнему позитивно оценивают долгосрочный потенциал компании и подтверждают рекомендацию "покупать" для ее бумаг.

