Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань - УК "Первая"

Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"В ближайшие недели валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки, - прогнозирует эксперт. - Из-за особенностей в расчетах он может оставаться значительным даже при более низких ценах на нефть. 3 июня Минфин сообщит объем регулярных операций на валютном рынке. По разным оценкам, объем покупок может вырасти до 200-300 млрд руб. за месяц. Заметная реакция рынка возможна в случае значительного отклонения информации Минфина от ожиданий аналитиков. Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3-6 июня".

