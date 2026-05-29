"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с целевой ценой 160,5 руб. за бумагу и потенциалом роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"Газпром" представил отчетность по МСФО за по итогам 1-го квартала 2026 года. Выручка газового гиганта по итогам квартала снизилась на 0,4% г/г до 2 799 млрд руб., но EBITDA скорр. увеличилась на 16,0% г/г до 979 млрд руб. Чистая прибыль акционеров сократилась на 47,7% г/г до 345 млрд руб. Все три показателя оказались выше рыночных ожиданий, подчеркивает эксперт.

"Мы сохраняем положительный взгляд на акции "Газпрома", - отмечает Кауфман. - Компания продолжает выделяться достаточно скромной оценкой по мультипликаторам - EV/EBITDA 2026E, по нашим прогнозам, составляет 2,7. Улучшение рыночной конъюнктуры позволяет газовому гиганту начать снижать долговую нагрузку, что является основной инвестиционного кейса".

При этом в долгосрочной перспективе "Газпром" остается ставкой на рост экспорта в восточном направлении и на смягчение геополитической напряженности, подчеркивает аналитик. На его взгляд, локально основным сдерживающим фактором является крайне крепкий рубль.

"Курс доллара 71 руб./$1 нивелирует почти весь выигрыш "Газпрома" от роста цен на нефть и газ. На этом фоне хотя бы умеренное ослабление рубля является необходимым условием для роста акций газового гиганта", - указывает Кауфман.

