Финпоказатели Газпрома за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027г - ПСБ

Финансовые показатели "Газпрома" за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027 года, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

"Газпром" представил финансовые результаты за I квартал 2026 года по МСФО:

- выручка составила 2,799 трлн руб. (2,809 трлн рублей за январь-март 2025г);.

- EBITDA: 979 млрд руб. (844 млрд рублей годом ранее);

- чистая прибыль (прибыль для акционеров): 345 млрд рублей после 660 млрд рублей за первый квартал 2025 года.

"Результаты по EBITDA и прибыли превысили ожидания рынка, - отмечает эксперт банка в комментарии. - В целом видим выраженный тренд на повышение операционной эффективности и долговую деэскалацию. Несмотря на локальное давление валютного фактора, жесткий контроль над издержками и оптимизация инвестиционной программы позволили компании сгенерировать сильные денежные потоки".

Ключевым драйвером внутренней выручки, по мнению Крыловой, стала затяжная холодная зима в РФ: доходы от внутренних продаж выросли на 21% до 600 млрд рублей на фоне повышенного спроса. Физические объемы экспорта также продемонстрировали позитивную динамику (в том числе за счет планового увеличения прокачки в Китай). EBITDA достигла трехлетнего квартального максимума за счет снижения операционных расходов на 7%, что подтверждает эффективность мер по сдерживанию затрат.

"Контроль над долгами стал ключевым приоритетом: коэффициент Чистый долг/EBITDA опустился до 1,91х по сравнению с 2,07х на конец 2025 года, что возвращает показатель в комфортную зону (ниже пороговых 2,5х), - указывает аналитик ПСБ. - Мы положительно оцениваем результаты "Газпрома", считаем, что показатели первого квартала (рекордный денежный поток и снижение долговой нагрузки) закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027 года".

